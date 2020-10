Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA

Covid, congedo parentale per la quarantena scolastica dei figli: le istruzioni dell'Inps

L'Istituto nazionale di previdenza sociale ha chiarito in una circolare che il lavoratore dipendente il cui figlio under 14 deve restare a casa da scuola in quarantena a causa del coronavirus può usufruire del congedo parentale per tutta la durata del periodo di isolamento deciso dall’autorità sanitaria, anche quando la quarantena dovesse essere prolungata. Diversa la procedura per i dipendenti pubblici. Non si ha però diritto al congedo se uno dei due genitori può lavorare in smart working.