"Abbiamo introdotto una misura più rigorosa per questa fase: le mascherine d'ora in poi bisogna portarle con sé quando si esce di casa e indossarle in ogni caso a meno che non ci si trovi in una situazione di continuativo isolamento, ad esempio se si è isolati in campagna o in montagna. Per il resto la mascherina comunque va non solo portata ma anche indossata". Ad affermarlo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: parlando fuori da Palazzo Chigi, ha aggiunto che le nuove misure decise dal governo sul coronavirus (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE) entreranno in vigore da domani. La raccomandazione dell’esecutivo è indossare la "mascherina e mantenere le regole di distanza" anche quando si ricevono ospiti a casa, amici o parenti.

"Mascherine a casa se si ricevono amici" approfondimento Coronavirus, nuovo dpcm: tutte le misure "Abbiamo in tarda mattinata approvato un nuovo decreto legge elaborato per affrontare questa nuova fase, c'è una risalita del contagio”, ha spiegato il premier. Per poi proseguire: "Abbiamo una rigorosa raccomandazione anche per le case private: anche in famiglia dobbiamo stare attenti. Se riceviamo amici e parenti stiamo attenti e manteniamo le distanze. Sono le situazioni in cui più si diffonde il contagio”. Quindi, un monito: ”Vogliamo essere più rigorosi per evitare nuove misure restrittive per le attività produttive”.