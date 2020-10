6/10 ©Ansa

Il governo sembra aver deciso per una linea moderata che, attualmente, non prevede orari ridotti per i locali. Se i contagi dovessero continuare ad aumentare potrebbe essere introdotta la possibilità di chiusure "selettive" di alcuni settori, compresi bar e ristoranti. Nel discorso del 6 ottobre del ministro della Salute non si è comunque parlato di questa ipotesi