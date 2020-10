Coronavirus, il ministro Speranza presenta il nuovo Dpcm. DIRETTA

Il titolare della Salute in mattinata presenta in Parlamento il decreto che dovrebbe confermare tutte le misure anticontagio finora previste, con l'introduzione dell'obbligo delle mascherine all'aperto e la proroga dello stato d'emergenza al 31 gennaio

Il ministro della Salute Roberto Speranza presenta il nuovo Dpcm in Parlamento. Il provvedimento dovrebbe confermare tutte le misure anticontagio finora previste, con l'aggiunta dell'introduzione dell'obbligo delle mascherine all'aperto e la proroga dello stato d'emergenza al 31 gennaio. Speranza riferisce prima in mattinata alla Camera e successivamente al Senato. Il decreto dovrebbe avere una durata di 30 giorni. Per il momento non dovrebbe essere inserita nessuna nuova stretta alle attività commerciali ed economiche (CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).