Coronavirus, anche l’Esercito in campo. Ipotesi mini-lockdown mirati

Il governo studia le mosse dopo il nuovo aumento dei contagi in Italia. Il Viminale scrive ai prefetti: se serve sarà in azione anche l'Esercito per i controlli anti-assembramento. L'esecutivo ha sul tavolo la bozza del prossimo dpcm pronto per essere varato mercoledì 7 ottobre. Si pensa anche a possibili chiusure territoriali sempre più localizzate se l'indice Rt salirà troppo sopra 1. Si monitorano gli orari di apertura dei locali, in particolare ristoranti e pub

Controlli mirati, pattugliamenti contro gli assembramenti e anche i militari in campo per verificare il rispetto delle norme, come l'obbligo delle mascherine. Ma anche mini-lockdown diffusi per arginare l'aumento dei focolai. In Italia il coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE) ha ripreso a diffondersi con ritmi più preoccupanti nelle ultime settimane. E il governo si sta muovendo per cercare di limitare la nuova diffusione del contagio. Il Viminale è pronto a fornire un ulteriore supporto, con attività straordinarie e - se serve - l'ausilio dell'esercito (LA SITUAZIONE IN ITALIA: MAPPE E GRAFICI).

In arrivo il nuovo dpcm

L’ultimo bollettino del ministero della Salute ha registrato 2.844 nuovi casi in 24 ore. Un numero così alto non si verificava dallo scorso 24 aprile. Nuove precauzioni sono già in arrivo. L’esecutivo ha sul tavolo la bozza del prossimo dpcm pronto per essere varato mercoledì 7 ottobre. Diverse le ipotesi che circolano: dall'obbligo di mascherine all'aperto in tutto il Paese a possibili limitazioni sugli orari di chiusura di pub e ristoranti, fino alle norme ferree sul contingentamento delle presenze in strutture sportive e ricreative come teatri e cinema (anche se il presidente dell'Anica, Francesco Rutelli, precisa che "il governo ci ha assicurato che al momento ciò non è all'ordine del giorno”).