Reati, meno furti e rapine ma truffe online in aumento: i dati Istat

In Italia sono diminuite le vittime di reati contro abitazioni e veicoli e sono in calo borseggi, rapine, aggressioni e minacce. In aumento, invece, le truffe con strumenti bancari online. Sono i risultati dall’ultimo report Istat "Reati contro la persona e contro la proprietà: vittime ed eventi - 2022/2023", che dà conto dell’andamento del fenomeno dal 2015 al 2023. Nelle zone considerate a rischio criminalità (5,9%) e nelle grandi città (5,3%; 2,3% la media nazionale) è più alta la quota di persone che ha subito reati contro la proprietà, come scippi, borseggi, furti di oggetti personali.