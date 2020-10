Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 3 ottobre

Secondo i dati del ministero della Salute salgono i contagi in 24 ore (ieri erano 2.499) e scendono i tamponi (118.932, ieri 120.301). Le vittime sono 27 in un giorno per un totale di 35.968. Stabili le terapie intensive (297). I casi totali, compresi morti e guariti, arrivano a 322.751

Sale il numero dei nuovi contagi da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore: sono 2.844 (ieri 2.499). Un numero così alto non si verificava dallo scorso 24 aprile quando se ne registrarono 3.021. Un dato in ascesa anche a fronte del numero dei tamponi effettuati che sono 118.932 (ieri 120.301). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 2 ottobre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE). Le vittime registrate in un giorno sono 27, stabili le terapie intensive (297, +3 rispetto al 2 ottobre).

Vittime, guariti e tamponi approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe In Italia dall'inizio della pandemia le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 322.751. Le vittime, in totale, sono 35.968, con 27 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 23). I guariti giornalieri sono 1.247, per un totale di 231.217. I ricoverati con sintomi sono 3.205 (+63). Sono invece 52.064 le persone in isolamento domiciliare (+1.503). I tamponi effettuati sono in tutto 11.691.391, in aumento di 118.932 rispetto al 2 ottobre. I casi testati sono finora 7.057.949, al netto di quanti tamponi abbiano fatto. La Regione Emilia Romagna segnala che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati è stato eliminato 1 caso da Modena in quanto giudicato non caso Covid-19. Si corregge pertanto il numero totale dei casi positivi comunicato ieri: n corretto 35.576.

Le regioni approfondimento Coronavirus, la diffusione globale in una mappa animata Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, le persone attualmente positive sono: 9.162 in Lombardia 3.277 in Piemonte 4.790 in Emilia-Romagna 4.112 in Veneto 7.725 nel Lazio 3.790 in Toscana 7.042 in Campania 1.860 in Liguria 896 nelle Marche 2.761 in Puglia 3.171 in Sicilia 618 nella Provincia autonoma di Trento 828 in Friuli Venezia Giulia 962 in Abruzzo 2.186 in Sardegna 604 nella Provincia autonoma di Bolzano 634 in Umbria 558 in Calabria 75 in Valle d’Aosta 387 in Basilicata 128 in Molise