Salgono in Italia i nuovi casi di coronavirus in 24 ore: sono 2.844, il numero più alto registrato dal 24 aprile scorso quando erano stati 3.021. Sono 118.932 i tamponi effettuati, 1.369 in meno rispetto al 2 ottobre. Lo riporta il bollettino quotidiano del ministero della Salute

Il bollettino con i dati aggiornati al 3 ottobre