Coronavirus, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo

Governo in campo per fermare il Coronavirus. Il Viminale scrive ai prefetti: sarà in azione anche l'Esercito per i controlli anti-assembramento. Possibili mini-lockdown territoriali se l'indice Rt salirà troppo sopra 1, con la chiusura anticipata dei locali, in particolare ristoranti e pub. Intanto, continuano a salire i contagi in Italia: 2.844 nelle ultime 24 ore. Sono 118.932 i tamponi effettuati. In lieve aumento il numero delle vittime: 27 in un giorno. Negli Usa giallo sulle condizioni di Trump, ricoverato dopo la notizia della sua positività al coronavirus.

LE ULTIME NOTIZIE: