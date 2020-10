Coronavirus in Campania, Asl blocca il Napoli: no trasferta a Torino

A bloccare la partenza è stata l'Asl Napoli 1 dopo l'inizio di focolaio evidenziatosi con la positività dei calciatori Zielinski ed Elmas e di un dirigente. Tutta la squadra in isolamento per 14 giorni

Il Napoli non partirà per Torino per la trasferta di campionato contro la Juventus in programma domani. Lo si apprende da una fonte qualificata del club azzurro. A bloccare la partenza sono state le due Asl di competenza, la Asl Napoli 1 e la Asl Napoli 2 Nord. Questo perché il primo calciatore risultato positivo al Covid, Zielinski, risiede a Lago Patria, nel territorio della Asl Napoli 2 Nord che a sua volta ha notificato la sua positività alla Asl Napoli 1, competente sulla maggior parte della rosa che risiede invece nella città di Napoli. A quel punto le due Asl hanno deciso l'isolamento fiduciario per 14 giorni per tutta la rosa, anche per i giocatori i cui test sono risultati negativi. Intanto, anche il gruppo squadra bianconero è stato messo in isolamento fiduciario a seguito di due positività emerse tra i membri dello staff. (LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN CAMPANIA)

La squadra fermata poco prima della partenza per Torino approfondimento Sassuolo-Crotone 4-1: video, gol e highlights della partita di Serie A Lo stop alla trasferta di Torino dei calciatori del Napoli è arrivato quando Mertens e compagni erano già allo stadio San Paolo, luogo da cui in bus sarebbero dovuti partire per l'aeroporto di Capodichino. I calciatori sono quindi tornati a casa in attesa della decisione su dove trascorrere i 14 giorni di isolamento. A questo punto anche i calciatori che erano stati convocati per le rispettive nazionali non partiranno.

I giocatori azzurri usciranno solo per gli allenamenti L'Asl ha anche stabilito che tutta la squadra azzurra, compresi i calciatori risultati negativi al test Covid, dovrà osservare un periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni. Al momento i calciatori azzurri sono tornati alle rispettive case e usciranno solo per andare ad allenarsi a Castel Volturno ognuno con la propria auto. Il club azzurro ha deciso quindi di non far svolgere i 14 giorni di isolamento alla squadra tutta insieme in hotel, ma di lasciarli ai loro domicili. Lunedì il Napoli dovrebbe effettuare un nuovo giro di tamponi per verificare se c'è stato una ulteriore propagazione del contagio nella rosa oltre ai casi di Elmas e Zielinski.