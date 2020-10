Sassuolo-Crotone 4-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

Gli emiliani restano imbattuti e salgono a 7 punti in classifica. Nel 1° tempo partono meglio i calabresi, ma la squadra di De Zerbi trova il vantaggio alla prima occasione con Berardi. Pareggio degli ospiti in avvio di ripresa su rigore con Simy, ma prima una doppietta di Caputo e in pieno recupero un gol di Locatelli costringono il Crotone a una pesante sconfitta e a restare ancora a 0 punti

Il Sassuolo batte per 4-1 il Crotone e sale, ancora imbattuto, a 7 punti in classifica. Dopo aver sconfitto un'altra neopromossa, lo Spezia, con lo stesso risultato, per gli emiliani un'altra larga vittoria a dispetto di un primo tempo non proprio entusiasmante grazie anche a un Crotone pimpante e propositivo. Nel primo tempo Berardi trova il vantaggio per il Sassuolo alla prima occasione, poi i calabresi pareggiano a inizio ripresa con Simy, su rigore. Una doppietta di Caputo, sempre su rigore e poi in contropiede, vanifica le speranze del Crotone di uscire dal Mapei Stadium con dei punti. Nel recupero il gol di Locatelli allarga ulteriormente il divario, fissando il punteggio sul 4-1. Il Crotone rimane ancora a quota zero in classifica.

Dopo un buon avvio del Crotone, che costringe gli avversari a tenere basso il baricentro, al 19' il Sassuolo passa in vantaggio. Berardi scambia al limite dell'area, con Defrel che gli restituisce il pallone, la conclusione di Berardi non è irrestitibile ma riesce ugualmente a sorprendere Cordaz. Pochi minuti più tardi, al 25', il Crotone sfiora subito il pareggio con una punizione di Cigarini che si infrange sulla traversa. I calabresi continuano a spingere, ma seppur più propositivi e brillanti del Sassuolo, terminano i primi 45 minuti in svantaggio.

Il pareggio il Crotone lo trova però in avvio di secondo tempo, con un rigore trasformato da Simy e concesso per un fallo di Bourabia su Cigarini. Gioia destinata a durare poco, quella dei calabresi, perché al 56' dopo un check al Var l'arbitro concedeun penalty al Sassuolo per un tocco di mano in area di Pereira. Dal dischetto Caputo non sbaglia e riporta avanti gli emiliani. All'85' l'attaccante del Sassuolo realizza la doppietta personale portando i suoi sul 3-1: bel pallone in profondità di Berardi, che lancia Caputo, solo davanti a Cordaz. Bravo poi il numero 9 emiliano a mettere a sedere il portiere e poi con uno scavetto mettere in rete. Il bilancio per il Crotone si fa ancora più pesante nel recupero con la quarta rete del Sassuolo firmata da Locatelli, che sfrutta un'incertezza in area della difesa calabrese per mettere in gol con un destro preciso.