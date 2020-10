Fiorentina-Sampdoria 1-2: video, gol e highlights del match di Serie A

I blucerchiati trovano la prima vittoria in campionato nell'anticipo della terza giornata di andata. I doriani finora a 0 punti vincono con i gol di Quagliarella, su rigore, e Verre, che riporta i blucerchiati in vantaggio dopo il momentaneo pareggio di Vlahovic. Chiesa, forse all'ultima partita con i viola, prende il palo all'95esimo

La Sampdoria ha trovato i suoi primi punti in campionato battendo la Fiorentina al Franchi per 2-1. Il successo dei blucerchiati è firmato da Quagliarella su rigore e da Verre nel finale, nel mezzo due legni e due reti annullate al cospetto di una Fiorentina che si è presentata in emergenza, senza Ribéry, Pezzella e Borja Valero (neppure in panchina) e alle prese con la vicenda-Chiesa e il suo possibile trasferimento alla Juve. Nell'occasione il giocatore ha vestito i gradi di capitano.

Primo tempo: la Fiorentina parte bene ma la Samp è più concreta

Nel primo tempo la Fiorentina sembra inizialmente avere il passo per far sua la partita. Prima Kouame sbaglia davanti alla porta all'ottavo minuto, poi Vlahovic ha una buona palla ma il portiere blucerchiato gli nega il gol. Anche Biraghi ha la sua occasione per sbloccare il risultato, ma la sua punizione sfiora il palo. Superata la sfuriata dei viola, Quagliarella va a segno ma, fra le proteste doriane, l'arbitro Giacomelli annulla la rete ravvisando un dubbio fallo sul portiere viola Dragowski. Dopo un inizio complicato la squadra di Ranieri però sembra aver in mano la partita e si rende pericolosa con Candreva, sul cui cross Castrovilli rischia l'autogol respingendo sulla traversa. Poco prima dell'intervallo la Sampdoria va in vantaggio: al 42esimo Quagliarella, trattenuto in area da Cecchererini, conquista un rigore che mette a segno al 42esimo.