Coronavirus, calcio: positivi in staff, Juve in isolamento fiduciario

Il gruppo squadra della Juventus è in isolamento fiduciario: sono stati riscontrati, infatti, due casi di positività nello staff (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN PIEMONTE).

Il comunicato della società

"Non si tratta né di calciatori né di membri dello staff tecnico o medico - precisa la società - tuttavia in ossequio alla normativa e al protocollo tutto il gruppo squadra allargato entra da questo momento in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l'esterno del gruppo" si legge nella nota ufficiale diramata dal club bianconero, che domani sera ha in calendario il match con il Napoli. La partita di domani sera all'Allianz Stadium tra i bianconeri e il Napoli di Gennaro Gattuso non è a rischio e si svolgerà regolarmente.

Positivo un calciatore del Napoli

"Durante l’elaborazione degli ultimi 4 tamponi, è risultato positivo al Covid-19 il calciatore Elif Elmas". È quanto dichiarato dal club del Napoli su Twitter questo pomeriggio, in seguito ai tamponi effettuati stamattina al gruppo squadra. Altri tre tamponi devono essere ancora processati. Il 2 ottobre, al termine dell’elaborazione dei tamponi eseguiti ieri, erano risultati positivi il calciatore Piotr Zielinski e il collaboratore (extra gruppo squadra) Giandomenico Costi.