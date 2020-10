Coronavirus Piemonte: registrati 279 positivi nelle ultime 24 ore

Salgono ancora i contagi da coronavirus in Piemonte. Sono 279 quelli registrati nelle ultime 24 ore dell'Unità di crisi regionale, che segnala anche 59 guariti e 3.051 persone in isolamento domiciliare. Non ci sono stati nuovi decessi e sono in lieve calo i ricoveri: 12 in terapia intensiva (-1), 214 non in terapia intensiva (-3). Il bilancio dall'inizio della pandemia è dunque di 4.166 decessi e 36.010 contagi. I tamponi diagnostici finora processati sono 739.155 di cui 406.500 risultati negativi (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).