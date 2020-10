I Trump positivi al Covid, presidente ricoverato. News del 3 ottobre

Rinvio delle tappe elettorali

Donald Trump, positivo al coronavirus, ha febbre e tosse ed e' stato ricoverato nell'ospedale militare Walter Reed, dove rimarra' per alcuni giorni. Sara' curato con una terapia sperimentale a base di anticorpi policlonali e altre sostanze. Il presidente ha lasciato la Casa Bianca in elicottero, dove e' salito autonomamente. La First Lady Melania rimane in quarantena, ha tosse e mal di testa. Cancellata la tappa elettorale in Florida, gli altri eventi rinviati o virtuali. Auguri al presidente anche dallo sfidante, Biden, che ha cancellato gli spot negativi contro il rivale. La campagna del tycoon, pero', non fa lo stesso.