Nel periodo 10-23 settembre 2020, l'indice di trasmissibilità Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,01. Sono 12 le Regioni con un Rt maggiore di 1. L'Iss parla di virus in circolazione in tutto il Paese con un "progressivo peggioramento dell'epidemia" visto l'aumento nei nuovi casi segnalati in Italia per la nona settimana consecutiva, con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni di 34,2 per 100mila abitanti nel periodo 14 settembre-27 settembre, contro i 31,4 per 100mila abitanti nel periodo 7-20 settembre

