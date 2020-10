Coronavirus Italia, il bollettino con i dati di oggi 4 ottobre

Secondo i dati del ministero della Salute i contagi in 24 ore calano lievemente (ieri erano 2.844), ma scende anche il numero dei tamponi (ieri oltre 118mila). Le vittime sono 18 in un giorno per un totale di 35.986. Le terapie intensive arrivano a 303 (+6). I casi totali, compresi morti e guariti, sono 325.329

Vittime, guariti e tamponi

In Italia dall'inizio della pandemia le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 325.329. Le vittime, in totale, sono 35.986, con 18 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 27). I guariti giornalieri sono 697, per un totale di 231.914. I ricoverati con sintomi sono 3.287 (+82). Sono invece 53.839 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati sono in tutto 11.784.105, in aumento di 92.714 rispetto al 4 ottobre. I casi testati sono finora 7.117.315 , al netto di quanti tamponi abbiano fatto.