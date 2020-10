Due le ipotesi più accreditate: un decreto-cornice, con la proroga dello stato di emergenza e il conseguente dpcm, oppure un decreto "ponte" che arrivi al 15 ottobre

Dopo il rinvio di oggi del voto alla Camera per il nuovo DPCM (TUTTE LE NOVITA') con le misure anti coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE), sono due le principali ipotesi di manovra del governo Conte per la giornata di mercoledì 7 ottobre: una riguarderebbe un decreto "cornice", con l'effettiva proroga dello stato d'emergenza (CHE COSA E' E COSA PREVEDE), oppure potrebbe essere varato un decreto "ponte" di una settimana per arrivare alla fine fisiologica dello stato d'emergenza, fissata al 15 ottobre.

Il voto in Aula previsto alle 10 approfondimento Coronavirus, nuovo dpcm: tutte le misure Le due ipotesi sono legate al voto della Camera sulla risoluzione di maggioranza, dopo il rinvio di oggi a margine della presentazione del ministro Speranza. Il voto in Aula è previsto alle 10 e, quindi, potrebbe permettere al governo di varare il decreto e il Dpcm entro domani. La decisione definitiva, si apprende ancora, verrà presa solo domani in mattinata. Su un punto fonti qualificate di governo si dicono certe: "Non ci saranno misure diverse da quelle annunciate dal ministro Speranza in Aula".