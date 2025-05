Meloni alla Camera, oggi question time su Gaza, riamo e riforme

I temi al centro del question time, da Gaza alla Sanità

Il M5S di Giuseppe Conte ha deciso di concentrarsi sul piano di riarmo adottato a Bruxelles e domanderà alla premier quali siano le alternative. Sarà affrontata anche la crisi in Medio Oriente, con Avs pronta a incalzare Meloni su quanto sta accadendo a Gaza. Così come avvenuto in Senato, con Matteo Renzi, anche a Montecitorio Italia Viva metterà poi nel mirino il dossier riforme, stavolta chiedendo alla premier "quali siano le tre principali in ambito economico che il governo intende adottare per fronteggiare l’attuale congiuntura economica". Azione invece proverà a ottenere una risposta su come l’esecutivo intende procedere sul tema del sistema produttivo nazionale. Mentre la segretaria del Pd, Elly Schlein, punterà le sue domande sul tema della Sanità per chiedere a Meloni "quali misure urgenti il governo intenda adottare affinché il Ssn non sia smantellato".