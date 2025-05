Ecofin, Giorgetti: "Valutare efficacia riscossione Iva importazioni"

Il Consiglio Ue Ecofin ha concordato la posizione negoziale sulla direttiva che semplifica il tema delle imposte sulle importazioni. La norma mira ad agevolare la riscossione dell' Iva sui beni importati rendendo i fornitori responsabili sulla tassa pagata sui questi prodotti. Un modo per spingerli a utilizzare lo sportello unico per l'importazione Iva.

Riscossione vantaggiosa

"La riscossione dell'Iva sulle importazioni attraverso lo sportello unico per l'importazione è vantaggiosa per le casse pubbliche degli Stati membri e aprirà la strada ai negoziati in corso sulla riforma del codice doganale dell'Unione, che rappresenta una priorità fondamentale per la nostra presidenza", ha detto Andrzej Domanski, ministro polacco delle finanze, alla presidenza di turno dell'Ue.

L’iter

I commercianti o le piattaforme saranno tenuti a pagare l'Iva all'importazione e sulle vendite a distanza di beni importati nello Stato membro di destinazione finale dei beni. A livello di Stati serve l'unanimità al Consiglio. Sarà ora consultato il Parlamento europeo sul testo concordato in Ecofin e sarà invitato a esprimere il proprio parere. Il testo dovrà quindi essere adottato formalmente dal Consiglio per venir pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Ue ed entrare in vigore.