Mattarella premia 29 giovani "Alfieri della Repubblica"

Appuntamento oggi alle 12 al Quirinale per la nomina di 29 nuovi Alfieri della Repubblica. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, consegnerà i relativi attestati d'onore a giovani che si sono distinti nello studio, in attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, nel volontariato oppure hanno compiuto atti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà.

Il tema dell'edizione 2025

Il tema che ha ispirato la scelta in questa edizione è "Nuove vie per la solidarietà”. "Negli ultimi anni - spiega la Presidenza della Repubblica- l'idea di solidarietà si è evoluta integrando nuove tecnologie, approcci sostenibili e un maggior coinvolgimento delle comunità. E i giovani, in particolare, sono oggi protagonisti di una solidarietà moderna che riflette uno spirito dinamico, creativo e tecnologico". Accanto ai riconoscimenti per comportamenti individuali, il presidente Mattarella assegnerà anche 4 targhe per premiare azioni collettive di giovani e giovanissimi, anch’esse espressione dei valori di solidarietà, inclusione e accoglienza. Un insieme di scelte, spiega ancora la Presidenza della Repubblica, con le quali il Capo dello Stato intende anche simbolicamente evidenziare quel "numero indefinito di giovani che si impegna e lavora alacremente nella vita quotidiana, contribuendo ogni giorno a nutrire quell’insieme di valori che costituisce l’elemento propulsivo fondamentale per la nostra società".

I nuovi 29 Alfieri della Repubblica

Maddalena Albiero, 18 anni, di Bardolino, in provincia di Verona Giada Baltieri, 17 anni, di Caldiero, in provincia di Verona Michele Barbatelli, 19 anni, di Appignano, in provincia di Macerata Niccolò Bartolacelli, 18 anni, di Serramazzoni, in provincia di Modena Tommaso Caligari, 19 anni, di Cressa, in provincia di Novara Angela Calise, 19 anni, di Caserta Gabriele Ciancuto, 13 anni, di Amelia, in provincia di Terni Sara Cozzolino, 17 anni, di Napoli Francesco De Marco, 18 anni, di Reggio Calabria Giorgia Fabris, 15 anni, di Trieste Samuel Massa, 16 anni, di Fossacesia, in provincia di Chieti Maria Letizia Mello, 19 anni, di San Pietro in Lama, provincia dei Lecce Riccardo Folli Ruani, 14 anni, di Imola, in provincia di Bologna Beatrice Orlandi, 19 anni, di Asti Francesco Mazza, 17 anni, di Lamezia Terme, in provincia di Cosenza Edoardo Levanja, 13 anni, di Monterotondo, in provincia di Roma Erik Kokoshi, 12 anni, di Verona Camilla Aurora Fanelli, 21 anni, di Milano Claudia Pais, 19 anni, di Sassari Bianca Perrone, 12 anni, di Trepuzzi, in provincia di Lecce Francesco Pratesi, 18 anni, di Greve in Chianti, in provincia di Firenze Giulio Prodan, 17 anni, di Trieste Niccolò Ricci, 16 anni, di Carrara Martina Romiti, 19 anni, di Roma Chiara Runfolo, 17 anni, di Palermo Serena Simonato, 18 anni, di Cavenago di Brianza, in provincia di Monza Diego Vergani, 15 anni, di Lentate sul Seveso, provincia di Monza Marta Virdis, 20 anni, di Villanova Monteleone, in provincia di Sassari Davide Zilli, 13 anni, di Osio Sopra, in provincia di Bergamo