Trentuno decessi. Sensibile peggioramento nell'ultima settimana. Nuovo record di tamponi. Scatta l'obbligo di mascherina anche all'aperto. Per i trasgressori multe da 400 a mille euro. Conte raccomanda rigore anche in casa. Numeri in salita in Francia con oltre 18 mila nuovi casi. Trump su twitter: "Essere contagiato è stata una benedizione di Dio"