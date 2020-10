Covid, Gualtieri: "Massicci interventi per favorire le assunzioni"

Finora il governo ha "dispiegato misure di sostegno molto larghe, che ora proseguono per alcune categorie più colpite e che naturalmente estenderemo quanto sarà necessario, per quanto durerà la pandemia, a seconda di quale sarà l'impatto che ora è sempre più differenziato. Non è più la stagione degli interventi larghissimi ma bisogna continuare ad aiutare chi è più penalizzato”. Lo annuncia il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri a Porta a Porta, su Rai1, parlando delle prossime misure del governo per affrontare l'emergenza economica provocata dal coronavirus (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). "Faremo degli interventi molto massicci non solo per mantenere la necessaria rete di protezione dei settori più colpiti, ma anche per incentivare a ripartire e a creare lavoro, moduleremo entrambi gli aspetti”, aggiunge, rispondendo "no" a chi gli chiede se il governo si aspetti un'ondata di licenziamenti alla fine del blocco. "Abbiamo già varato e probabilmente li rafforzeremo dei forti interventi per favorire le assunzioni”, ribadisce il ministro.