Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

Giappone, spesa per consumi -6,9% in agosto

Il coronavirus continua a pesare come un macigno sui consumi in Giappone, in calo per l'undicesimo mese consecutivo. In base ai dati del ministero degli Affari Interni, in agosto la spesa dei nuclei familiari composti da almeno due persone e' scesa del 6,9%, rispetto al -7,6% di luglio: in giugno aveva fatto segnare -1,2%. I settori che più hanno sofferto delle restrizioni determinate dall'emergenza sanitaria sono il turismo e i trasporti, con la vendita dei biglietti aerei e dei servizi ferroviari in calo rispettivamente del 96% e del 79%. In evidente miglioramento la spesa per i videogiochi (+79,5%), conseguenza del maggior tempo trascorso a casa, che si raffronta con la diminuzione delle presenze ai parchi giochi (-73%) e delle visite in cinema e teatri (-75%).