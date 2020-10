Covid-19, Boccia: “Chiusura delle Regioni? Non si può escludere nulla”

I casi di coronavirus in Italia stanno aumentando, solo ieri e rispetto a 24 ore prima, il consueto bollettino giornaliero del Ministero della Salute ha segnalato 4.458 nuovi contagi, con 22 morti. Secondo Walter Ricciardi, membro dell’Oms e consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza, "rischiamo 16mila casi al giorno", come detto dall’esperto nel corso di un’intervista a Sky TG24. Tra i provvedimenti di cui si vocifera in queste ore, per cercare di arginare la diffusione del virus, anche quello dello stop alla mobilità tra le Regioni. A parlarne, il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia. "Le limitazioni di spostamento tra le Regioni non possono essere escluse, non si può escludere nulla in questo momento”, ha detto, intervenendo a "The Breakfast Club", su Radio Capital.