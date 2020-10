17/22 ©Ansa

In Puglia, su 4.754 test eseguiti, l'8 ottobre sono stati registrati 248 casi positivi (mercoledì erano stati 196): 175 in provincia di Bari, 15 in provincia Bat, 3 in provincia di Brindisi, 27 in provincia di Foggia, 10 in provincia di Lecce, 17 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione