Sempre in Toscana, a Livorno sono in quarantena circa 20 persone per un caso in una classe prima all'istituto superiore di istruzione Vespucci. Altre 20 persone in isolamento in seguito alla positività di una studentessa del liceo Enriques. A Forte dei Marmi è stato individuato un caso di positività in una classe prima al liceo scientifico locale. A Massarosa (Lucca) è in quarantena una sezione dell'asilo nido "Il girotondo" di Pian di Mommio