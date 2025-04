Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 aprile: la rassegna stampa

Oggi è il "Liberation Day”: Trump annuncerà questa sera nuovi dazi, che entreranno immediatamente in vigore. L’Ue pronta a reagire, con Von der Leyen che promette ritorsioni. Ampio spazio anche al femminicidio di Sara Campanella e al gelo di Mosca sulla trattativa per la pace in Ucraina, col viceministro degli Esteri russo che definisce "inaccettabili" le proposte Usa. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola