Easyjet, 22 nuove rotte dall'aeroporto di Milano Linate. Ecco quali sono

Le nuove rotte a Linate

Tra le nuove rotte della compagnia low cost britannica allo scalo di Milano Linate troviamo Francoforte e Bruxelles, i cui collegamenti sono stati già avviati la scorsa domenica, e poi Figari (Corsica), Ibiza, Tenerife e Spalato, i cui voli decolleranno per la priuma volta a partire dalle prossime settimane. Dal prossimo autunno sarà disponibile anche la rotta per la Gran Canaria. Tra le nuove destinazioni raggiungibili con la compagnia britannica ci sono anche Vienna, Maiorca, Copenaghen, Manchester, Oslo, Edimburgo, Lussemburgo, Barcellona, Lisbona, Birmingham. Mentre i collegamenti già esistenti con Parigi Charles De Gaulle, Parigi Orly, Londra Gatwick e Amsterdam sono stati confermati e rafforzati.

Ceo EasyJet: “L'Italia è il secondo mercato più grande per la compagnia”

“L'apertura della nostra nuova base a Linate segna un passaggio storico per easyJet in Italia, rendendola il primo mercato in Europa continentale, e rafforza il nostro impegno nel democratizzare i viaggi aerei, rendendoli più accessibili, convenienti ed efficienti per i passeggeri italiani”, ha dichiarato afferma Kenton Jarvis, ceo della compagnia aerea britannica. “L'Italia diventa così il secondo mercato più grande per EasyJet, con oltre 21 milioni di posti disponibili per volare su oltre 260 rotte da e per 19 aeroporti italiani in 4 basi: Malpensa, Linate, Fiumicino e Napoli. Idea è di aumentare connettività con bassi costi pox per passeggeri”, ha aggiunto Jarvis. Per la prima volta, “offriamo un'alternativa low-cost su larga scala in questo aeroporto dove storicamente operano compagnie aeree tradizionali, rafforzando il ruolo di Linate come porta d’accesso all’Europa. Espandere la nostra rete di destinazioni è un pilastro fondamentale della nostra strategia: connettendo Milano a un numero crescente di destinazioni europee anche inedite con voli diretti, intendiamo rivoluzionare l’esperienza di viaggio da Linate e stimolare la crescita economica del territorio”, ribadisce il ceo di EasyJet.

Sea Milan Airports: “Vantaggio concreto per Linate”

“L’arrivo di EasyJet a Linate rappresenta un vantaggio concreto per l’aeroporto, trattandosi di uno scalo con limitazione di movimenti, l’utilizzo di aerei di maggiore capacità e con alti fattori di riempimento consente un impiego particolarmente efficiente degli slot disponibili”, afferma osserva Armando Brunini, amministratore delegato di Sea Milan Airports. “EasyJet ha un posizionamento coerente con quello di Linate, grazie al suo modello punto a punto su destinazioni europee. Inoltre, il network di easyJet amplierà in modo significativo il portafoglio di destinazioni internazionali rispetto all’offerta attuale, finora concentrata principalmente sui collegamenti verso gli hub di riferimento delle compagnie tradizionali che operano su Linate”, ha ribadito Brunini.