Coronavirus Italia, il bollettino con i dati di oggi 8 ottobre

Aumentano i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia in 24 ore: sono 4.458, contro i 3.678 di ieri, a fronte anche di un incremento nei tamponi che sono stati 128.098 (ieri 125.314). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 8 ottobre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE GRAFICHE). I ricoverati in terapia intensiva sono 358 (+21).