Coronavirus Italia, il bollettino con i dati di oggi 7 ottobre

Aumentano i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia in 24 ore: sono 3.678, contro i 2.677 di ieri , a fronte anche di un incremento nei tamponi che sono stati 125.314 (ieri 99.742). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 7 ottobre ( AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE ). I ricoverati in terapia intensiva sono 337 (+18).

Vittime, guariti e tamponi

Dall'inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 333.940. Le vittime, in totale, sono 36.061, con 31 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 28). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 1.204, per un totale di 235.303. I ricoverati con sintomi sono 3.782 (+157). Sono invece 58.457 le persone in isolamento domiciliare (+2.267). I tamponi sono in tutto 12.069.402, in aumento di 125.314 rispetto al 6 ottobre. I casi testati sono finora 7.296.766, al netto di quanti tamponi abbiano fatto. Nel bollettino di oggi, la regione Abruzzo segnala che dai positivi è stato sottratto un caso comunicato il 5 ottobre e già in carico ad altra regione. La regione Basilicata segnala poi che 10 casi positivi di oggi, e segnalati nel computo totale dei nuovi casi, si riferiscono a residenti in isolamento in puglia che hanno utlizzato per l'esecuzione e la diagnosi laboratori accreditati della regione Basilicata.