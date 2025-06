Dopo scossa Campi Flegrei cedimento al Parco di Pompei

Il crollo si è verificato in un orario in cui non c'erano operai al lavoro. Si tratta di una struttura con malta ormai consumata e mattoni fragili, quindi a maggior rischio di cedimento. Le strutture e i materiali degli edifici bimillenari, corrosi dal tempo, sono infatti spesso fragilissimi, al punto da sbriciolarsi a causa delle intemperie

I motivi del cedimento

Quella interessata è un'area molto estesa: per fortuna il crollo si è verificato in un orario in cui non c'erano operai al lavoro. Si tratta di una di quelle strutture con malta ormai consumata e mattoni fragili e quindi a maggior rischio di cedimento. Le strutture e i materiali degli edifici bimillenari, corrosi dal tempo, sono infatti spesso fragilissimi, al punto da sbriciolarsi a causa delle intemperie. Il bradisismo in atto nei Campi Flegrei, stando a quanto comunicato dalla Soprintendenza archeologica, sarebbe dunque ora responsabile del crollo della struttura, che non ha causato danni a persone. Consola che in quel luogo non siano "presenti affreschi o reperti mobili", come spiega una nota della Soprintendenza, che fa sapere che si lavora alla messa in sicurezza dell'area, mentre è stato immediatamente avviato un controllo a tappeto su tutto il parco archeologico di Pompei, che ogni giorno supera la media dei 15mila visitatori.

Un'area sorvegliata da esperti

Un team di esperti esterni collabora al controllo. A questi, sottolinea ancora la Soprintendenza, "è stato affidato il monitoraggio sistematico e periodico dei 13mila ambienti della città antica, basato su una piattaforma digitale sviluppata appositamente a tal fine. I dati del monitoraggio servono per programmare le attività di manutenzione, essenziali per la conservazione delle strutture". Certo, ha creato sorpresa che il danno sia stato provocato da un'onda sismica che dai Campi Flegrei è stata in grado di incidere così pesantemente su una struttura degli Scavi archeologici. Pertanto, per la valutazione dell'evento e di eventuali ulteriori rischi, il Parco sta collaborando anche con l'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. "Pompei è un sito fragile e stiamo lavorando a un controllo a tappeto in tutta l'area per verificare eventuali danni in seguito allo sciame sismico di stamattina, al fine di avere nei tempi più rapidi possibili un quadro completo", ha detto il direttore del sito, Gabriel Zuchtriegel, che sta approfondendo quanto è accaduto e a breve comunicherà le conclusioni di tecnici e vulcanologi.