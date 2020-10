3/16 ©Ansa

Test a tappeto per gli abitanti di Sesto, in Alta Val Pusteria, dopo l'osservazione, nei giorni scorsi, di un alto numero di infezioni da coronavirus nel paese. A partire dal 7 ottobre e fino al 9 ottobre, inizierà la serie di test gratuiti per gli abitanti del luogo e gli ospiti, ma anche per i dipendenti dei alberghi e, infine, per coloro che hanno il loro posto di lavoro a Sesto. A Sesto, verranno utilizzati i test antigenici, esami rapidi per l'individuazione diretta del virus. In caso di risultato positivo, verrà eseguito un tampone nasofaringeo

