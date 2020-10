Tamponi coronavirus: In 50% province medico base non può prescriverli

“Esistono norme diverse a livello regionale, provinciale e di singola Asl” spiega Paolo Misericordia della Federazione dei medici di medicina generale. E questo genera “confusione e tempi lunghi”

In circa metà delle province italiane il medico di famiglia non è autorizzato a richiedere direttamente il tampone per la ricerca biomolecolare del coronavirus. Lo riporta la Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg) che è contraria al cosiddetto “passaggio in più” - cioè la necessaria richiesta del medico alla Asl che prende in carico il paziente - il quale, secondo la Fimmg, aumenta soltanto i tempi dell'esame e contribuisce ad alimentare la confusione dei cittadini.

Come detto, sono circa il 50% le province del nostro Paese che non consentono al medico di base di richiedere direttamente il tampone per i propri assistiti senza passare dalla Asl. "Esistono infatti norme diverse a livello di Regioni, province o addirittura di singole Asl che determinano una situazione di estrema confusione" spiega Paolo Misericordia della Federazione dei medici di medicina generale. "In circa la metà delle province dunque – aggiunge - il medico può prescrive direttamente il tampone, prendendo anche appuntamento con i drive-in delle Asl per farlo effettuare al paziente e accorciare i tempi". Ma nella restante parte dei territori, "il medico deve fare la richiesta alla Asl che poi, a sua volta, prenderà in carico il cittadino convocandolo". "Un passaggio in più – conclude Misericordia - che allunga inevitabilmente i tempi".