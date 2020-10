Covid, tampone obbligatorio per chi entra in Italia da questi Paesi

L’ordinanza pubblicata lo scorso agosto dal ministro della Salute, Roberto Speranza, stabilisce che chi entra nel nostro Paese dopo essere stato in Grecia, Croazia, Spagna o Malta deve sottoporsi al test per verificare un eventuale contagio da Covid-19. Successivamente è stato ufficializzato l’obbligo anche per chi arriva da alcune regioni della Francia, mentre con l’ultimo provvedimento sono stati aggiunti Belgio, Gran Bretagna, Olanda e Repubblica Ceca