Ore in coda ai drive in, giorni per avere il risultato, centralini telefonici in tilt, informazioni non sempre chiare, modalità e regole che cambiano con frequenza. L’aumento dei contagi di coronavirus in Italia ha fatto salire anche la richiesta di tamponi. Ma il sistema, diverso in ogni regione, sembra in sofferenza

