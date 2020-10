Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

Sileri: "Dovremo stare 7-8 mesi col coltello tra i denti"

"E' vero, i numeri sembrano quelli di aprile, ma non c'è lo stesso andamento del virus, perchè non corrispondono al numero dei ricoveri, delle persone in terapia intensiva, dei morti". In un'intervista al Corriere della Sera il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri non si nasconde la gravita' della situazione, relativa all'aumento dei contagi, ma

delinea una prospettiva: "I casi positivi continueranno a salire, non possiamo pensare che ciò che sta accadendo nel resto d'Europa non accadrà anche qui, ma succederà piu' lentamente se riusciremo a rispettare le regole".