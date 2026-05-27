Acqua di rubinetto al ristorante, la Cassazione: "Non è un diritto"

La Corte Suprema ha respinto la causa intentata da una turista che, nel Natale del 2019, si era vista rifiutare più volte la richiesta di poter bere acque della rete idrica vedendosi addebitare sul conto bottiglie di acqua minerale al perzzo di circa 10 euro al litro ascolta articolo

Se vi recate nel ristorante di un albergo di lusso e, per risparmiare, pensate di bere l'acqua del rubinetto evitando costi elevati per quella in bottiglia, sappiate che non è un vostro diritto. Ad affermarlo è stata la Corte di Cassazione emettendo il suo giudizio sulla causa intentata da una turista che si era vista rifiutare la richiesta in un hotel a cinque stelle di Corvara, in Badia: se il locale decide di non servirla - ha spiegato il tribunale - non viola alcuna norma.

La richiesta rifiutata La vicenda risale alle festività di Natale del 2019, quando la cliente della struttura, che aveva cquistato un pacchetto in mezza pensione da oltre 5.700 euro con formula bevande escluse, aveva più volte chiesto nel corso delle sue cene di poter consumare acqua della rete idrica, dicendosi disposta anche a pagarla come servizio. La struttura aveva però opposto un rifiuto, mettendo a disposizione solo bottiglie di acqua minerale al prezzo di circa 10 euro al litro.