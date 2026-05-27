Rissa al binario in stazione a Milano, 22enne accoltellato è morto

La vittima è un ragazzo di origine straniera, accoltellato in seguito a una rissa che avrebbe coinvolto diverse persone al binario 6 della stazione di Milano Certosa. Indaga la polizia

E' morto il ragazzo di 22 anni, di origine straniera, accoltellato nella tarda serata di ieri, poco dopo le 22, nella stazione di Milano Certosa in via Mambretti.

Secondo quanto ricostruito il giovane sarebbe stato vittima di un'aggressione, forse scattata in seguito a una rissa che ha coinvolto diverse persone, ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fatebenefratelli, con una ferita alla gamba sinistra. Le sue condizioni sono apparse subito gravi tanto che sono state necessarie le manovre di rianimazione e una prima stabilizzazione prima dell'arrivo in ospedale, dove il ragazzo è morto.

Le indagini della polizia

L'episodio è avvenuto all'altezza del binario 6, secondo quanto riferiscono i soccorritori del 118, intervenuti con due ambulanze e un'automedica. Insieme al ragazzo c'era un'altra persona, probabilmente un parente, che è stato invece portato all'ospedale Sacco in codice verde, con leggere abrasioni alla mano e alla gamba destra. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6, i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un treno.