Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 233 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 3.901 gli attuali positivi e passano a 411 i ricoverati in ospedale. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

9:21 - Guariti 4 dei 70 positivi di Bagheria

Dei 70 colpiti da Covid-19 a Bagheria, 4 sono i guariti, mentre un'anziana è morta. A comunicarlo è il sindaco Filippo Maria Tripoli. Il sindaco ha anche diffuso i dati del distretto socio-sanitario 39 che fa capo a 5 comuni: Altavilla Milicia, Casteldaccia, Ficarazzi, Santa Flavia e Bagheria. “Da settembre ad oggi sono stati effettuati 783 tamponi in tutto il distretto, i totali positivi sono 115, per un percentuale che va poco oltre il 13%" In base ai dati forniti dall'Asp ai sindaci, nel comune di Villabate ci sono 29 positivi. A Monreale i positivi sono 7, ad Altofonte 9.

8:33 - In Sicilia 233 positivi in 24 ore

Sono 233 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 3.901 gli attuali positivi e passano a 411 i ricoverati in ospedale. Di questi 35 si trovano in terapia intensiva, mentre restano 376 i ricoveri in regime ordinario; 3.490 sono i pazienti in regime isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati 7.151.