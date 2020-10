Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

(

In Italia oltre 5.700 contagiati nell'ultimo bollettino, su oltre 130mila tamponi. Picco in Lombardia, attenzione alta anche in CampaniaIl Governo prepara la nuova stretta. Tra le ipotesi stop agli sport di contatto come il calcetto, limiti a raduni e feste, più smart working e chiusura anticipata dei locali Dall'inizio della Pandemia, 37 milioni i contagi nel mondo e oltre un milione di morti. In Europa si contano centomila casi al giorno. Si moltiplicano le zone rosse in Francia.