Coronavirus, matrimonio con 200 invitati: focolaio a Monte di Procida

Un nuovo focolaio è esploso a Monte di Procida (Napoli) dopo una festa di matrimonio alla quale hanno preso parte 200 invitati. Nelle ultime ore, sono infatti stati registrati 13 casi di coronavirus, tutti collegati all'evento tenutosi a inizio settimana in un locale del vicino comune di Bacoli. Dopo i primi cittadini che presentavano sintomi del virus, il sindaco Giuseppe Pugliese, a conoscenza della massiccia partecipazione alla festa, venerdì scorso ha disposto diverse restrizioni sul territorio comunale, chiudendo scuole, parchi pubblici e privati, sale giochi, centri di scommesse e circoli per anziani, oltre a vietare attività sportive sia agonistiche che amatoriali, con l'intento di frenare l'espandersi del contagio. Le misure resteranno in vigore fino a martedì prossimo.

Tamponi in municipio

Alla luce della criticità emersa, l’Asl Napoli2 Nord ha allestito in via straordinaria quest’oggi un punto per l’effettuazione dei tamponi nella sede del Comune. Allo screening saranno sottoposti tutti i partecipanti al matrimonio, così da verificare le loro condizioni di salute e avere certezza sui contagi. Da inizio agosto nel comune flegreo erano stati accertati solo 14 casi di positività.