Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

Verso il nuovo decreto anti covid: stretta su feste e assembramenti. Quarantena a 10 giorni. Mascherina per l'attività motoria ma non per il jogging. Oggi confronto con le Regioni. 5.476 i nuovi contagi, poco meno del giorno prima ma con un drastico calo dei tamponi. Rapporto test/positivi in salita. 26 le vittimeIl virus non allenta la sua corsa nel mondo dopo il nuovo record planetario con 383 mila contagi in un giorno. Regno Unito verso nuove restrizioni. Twitter censura Trump che si dichiara immune.