Nel dpcm che sarà approvato a breve ( LE IPOTESI ) con le nuove misure per il contenimento del contagio da coronavirus, dovrebbe esserci anche il divieto di tenere feste private. Lo ha preannunciato il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto a Che tempo che fa, spiegando che “il 75% dei contagi avviene nelle relazioni familiari, Si abbassa la guardia e ci si toglie la mascherina". Resta da chiarire il tema dei controlli e delle segnalazioni. Nel corso dell’intervista Speranza ha sottolineato che “quando c’è una norma va rispettata. Gli italiani hanno dimostrato in questi mesi di non avere bisogno di un carabiniere o un poliziotto a controllare”. Ma poi ha spiegato: “È chiaro che aumenteranno i controlli e ci saranno segnalazioni”. Proprio su quest’ultimo punto si attendono quindi, con l’approvazione del dpcm, indicazioni su chi e come effettuerà i controlli e quali potrebbero essere le sanzioni per chi non rispetta il divieto ( CORONAVIRUS, GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – LO SPECIALE ).

Brusaferro: “Ridurre rischi nelle aggregazioni informali”

leggi anche

Covid, dal calcetto alla pallavolo stop a sport di contatto amatoriali

"La battaglia ora è impedire che il virus passi dai più giovani agli anziani, finendo per congestionare di nuovo i servizi sanitari", ha affermato invece in un'intervista a La Stampa Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità. Che aggiunge: "Siamo in una nuova fase con un incremento significativo dei contagi” e per questo il dirigente sanitario consiglia di "intervenire presto e bene" con misure che "riducono i rischi insiti nelle aggregazioni. Anche informali, come i raduni troppo estesi in famiglia, feste di compleanno, cerimonie, matrimoni. Dobbiamo limitare le presenze come nei luoghi della movida e davanti alle scuole. Sapendo che rispettare le regole oggi significa evitare misure più restrittive domani", conclude Brusaferro.