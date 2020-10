Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA

Cresce la curva epidemiologica del coronavirus in Italia. Il bollettino del ministero della Salute segna 4.619 casi su 85.442 tamponi. In aumento i ricoveri in terapia intensiva e in regime ordinario. Registrati 39 decessi in 24 ore ( BOLLETTINO GRAFICHE ). Via libera al Dpcm con le nuove misure anti-Covid: stretta su feste in locali, movida e gite scolastiche . La quarantena scende a 10 giorni. Mascherine durante la passeggiata, non durante il jogging.