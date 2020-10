Coronavirus in Italia e nel mondo: le notizie del 14 ottobre. LIVE

Sono 5.901 i contagi da coronavirus registrati in Italia il 13 ottobre, a fronte di 112.544 tamponi ( IL BOLLETTINO LE GRAFICHE ). Il rapporto tra positivi e test eseguiti sale al 5,4%. Salgono i ricoveri complessivi (255 in più rispetto a ieri, 5.076 complessivamente) e quelli i terapia intensiva (62 in più di ieri per un totale di 514). I morti nelle ultime 24 ore sono 41. Via libera al Dpcm con le nuove misure anti-Covid: stretta su feste in locali, movida e gite scolastiche . La quarantena scende a 10 giorni. Mascherine durante la passeggiata, non durante il jogging ( tutte le misure la gallery ).