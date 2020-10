Covid, lrlanda del Nord chiude scuole e pub per fermare i contagi

La premier Arlene Foster ha annunciato le nuove restrizioni: scuole chiuse per due settimane, mentre pub e ristoranti si fermano per 4 settimane. Limiti anche a matrimoni e funerali, sconsigliati i viaggi non necessari

L'Irlanda del Nord chiuderà le scuole per due settimane, nell'ambito di un pacchetto di nuove misure restrittive per contenere l'epidemia di coronavirus (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE). Lo riferisce la Bbc. La premier nordirlandese Arlene Foster ha delineato le nuove restrizioni, che includono anche limiti a matrimoni e funerali. Pub e ristoranti chiuderanno per quattro settimane, ad eccezione di take away e consegne, mentre la pausa di metà semestre di Halloween per le scuole è stata estesa a due settimane.