Coronavirus Francia, attesa per le parole del presidente Macron

La Francia è in attesa delle parole di Emmanuel Macron che questa sera, durante il telegiornale delle 20, risponderà alle domande dei giornalisti di TF1 e France 2. Il Presidente, con ogni probabilità, annuncerà i provvedimenti urgenti del governo per far fronte all’aumento del contagio a Lille e nella regione di Parigi (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE).

I provvedimenti allo studio dell'Eliseo approfondimento Coronavirus, 10 Paesi con più casi in 24h: ci sono anche Uk e Francia Stando a fonti vicine al governo, ieri riunito all'Eliseo in Consiglio di Difesa, Macron starebbe per varare un provvedimento di coprifuoco, a partire dalle 20, a Parigi e nell'Ile-de-France sul tipo di quelli di Berlino e Francoforte. Un provvedimento doloroso per tutto il settore della ristorazione e dell'intrattenimento oltre che per i parigini, alleviato soltanto parzialmente dalla partenza di molti per le due settimane di vacanze scolastiche che cominceranno venerdì.