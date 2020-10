Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 14 ottobre

In aumento i contagi giornalieri (ieri 5.901) ma anche i test effettuati (ieri 112.544). Le vittime sono 43 in 24 ore per un totale di 36.289. Le terapie intensive salgono a 539, 25 in più di ieri. I casi totali, compresi morti e guariti, arrivano a 372.799

Crescono ancora i nuovi contagi da coronavirus in Italia: sono 7.332 (ieri 5.901). Un dato che si accompagna però a un nuovo record di tamponi giornalieri: 152.196 (ieri 112.544). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 14 ottobre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Le vittime sono 43 in 24 ore, mentre le terapie intensive salgono a 539 (+25).

Vittime, guariti e tamponi approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 372.799. Le vittime, in totale, sono 36.289, con 43 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 41). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 2.037, per un totale di 244.065. I ricoverati con sintomi sono 5.470 (+394). Sono invece 86.436 le persone in isolamento domiciliare (+4.833). I tamponi sono in tutto 12.914.895, in aumento di 152.196 rispetto al 13 ottobre. I casi testati sono finora 7.809.920, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

I contagiati nelle regioni leggi anche Covid-19, Crisanti: “Lockdown a Natale nell'ordine delle cose” Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, le persone attualmente positive sono: 15.218 in Lombardia 6.387 in Piemonte 7.148 in Emilia-Romagna 7.182 in Veneto 11.063 nel Lazio 12.443 in Campania 7.427 in Toscana 3.075 in Liguria 5.187 in Sicilia 4.229 in Puglia 1.537 nelle Marche 658 nella Provincia autonoma di Trento 1.554 in Friuli Venezia Giulia 1.801 in Abruzzo 2.926 in Sardegna 1.118 nella Provincia autonoma di Bolzano 1.623 in Umbria 846 in Calabria 295 in Valle d’Aosta 504 in Basilicata 224 in Molise