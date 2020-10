Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi. LIVE

Ieri 7.332 nuovi positivi a fronte di 152.196 tamponi effettuati. In lieve aumento i decessi, 43 contro i 41 del giorno precedente. Frena la crescita delle terapie intensive, 25 in più, sono ora 539 in tutto. In Lombardia 1844 nuovi casi, mille a Milano LE GRAFICHE ) Antonio Pesenti, coordinatore dell'Unità di crisi della Regione per le terapie intensive dice: "Pronti a riapertura ospedale in Fiera". "L'aumento esponenziale dei ricoveri è preoccupante" dice Emanuele Catena, direttore della terapia intensiva dell’Ospedale Sacco di Milano, a Sky TG24. Andrea Crisanti, virologo dell'università di Padova, tra 15 giorni teme "10-12mila casi al giorno".